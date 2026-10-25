В Брюсселе, Бельгия, немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф победил француза Артура Фиса в полуфинале турнира ATP 250 со счетом 6:4, 6:7(7), 7:6(5). Матч продолжался 138 минут. Далее Фис сыграет на турнире ATP 500 в Базеле, где в первом круге встретится с поляком Хубертом Хуркачем, сообщает Interia Sport.

Два тай-брейка в полуфинале

В первом сете Штруфф сделал единственный брейк в третьем гейме. Фис отыграл сетболы в девятом гейме, однако немец закрыл партию на своей подаче — 6:4.

Второй сет дошел до тай-брейка. У Штруффа не было матчболов, а Фис реализовал третий сетбол и сравнял счет по сетам. В решающем сете француз дважды выходил вперед с брейком — 2:0, а также 5:4 на своей подаче, — но не удержал преимущество. Судьба матча вновь решилась на тай-брейке: при счете 5:5 два последних розыгрыша выиграл Штруфф.

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Следующие матчи

В финале брюссельского турнира Штруфф сыграет с Таллоном Грикспором. Фис сосредоточится на стартовом матче в Базеле против Хуркача, которому уже в первом круге достался второй сеяный француз.

Это будет первая очная встреча Хуркача и Фиса после Уимблдона 2024 года, когда польский теннисист получил травму колена. Если Хуркач пройдет Фиса, во втором круге он сыграет с победителем пары Алекс Микелсен — Ботик ван де Зандсхулп. В этой части сетки также находятся Тейлор Фриц, Стефанос Циципас и Денис Шаповалов.

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