Польская волейболистка Магдалена Стисяк продолжила карьеру в Бразилии, перейдя в клуб Grêmio de Vôlei Osasco. До этого спортсменка выступала в Италии и Турции. Об адаптации к новой жизни и команде Стисяк рассказала в интервью TVP Sport, сообщает Interia Sport.

Быстрый переезд после чемпионата Европы

Стисяк отправилась в Бразилию после чемпионата Европы, где сборная Польши уступила Сербии в матче за третье место. По её словам, турнир завершился 7 сентября, а менее чем через неделю она уже летела в новую страну.

Ещё через два дня волейболистка отправилась на первый предсезонный турнир. Она не должна была участвовать в матчах, однако в итоге сыграла в двух. Стисяк отметила, что сначала не была сыграна с командой и испытывала трудности с адаптацией после сезона в национальной сборной.

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Расстояния и пробки

Спортсменка также обратила внимание на масштабы Бразилии. По её словам, перелёт до города Белен занимает четыре часа. Между Сан-Паулу и расположенным на севере страны Беленом — почти 3 тысячи километров.

Стисяк живёт в городе Осаску, на окраине Сан-Паулу. Она рассказала, что из-за больших пробок поездка в Сан-Паулу на встречу с подругами или ужин может занимать от часа до полутора часов, поэтому такая дорога её отпугивает.

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