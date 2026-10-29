波兰排球运动员玛格达莱娜·斯蒂夏克在加盟 Grêmio de Vôlei Osasco 后，继续在巴西发展职业生涯。此前，这名运动员曾在意大利和土耳其效力。斯蒂夏克在接受 TVP Sport 采访时谈到了适应新生活和新球队的情况，Interia Sport报道。

欧锦赛后的快速搬迁

斯蒂夏克在欧洲锦标赛后前往巴西，波兰国家队在该赛事的季军战中不敌塞尔维亚。她表示，赛事于9月7日结束，不到一周后，她已飞往这个新国家。

两天后，这名排球运动员前往参加首个季前赛锦标赛。她原本不应参加比赛，但最终出战了其中两场。斯蒂夏克指出，起初她与球队还不够默契，在国家队赛季结束后也面临适应困难。

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距离与交通拥堵

这名运动员还提到了巴西的广阔。她表示，飞往贝伦市需要四个小时。圣保罗与位于该国北部的贝伦之间相距近3000公里。

斯蒂夏克住在圣保罗郊区的奥萨斯库市。她说，由于交通严重拥堵，前往圣保罗与朋友见面或共进晚餐可能需要一小时至一个半小时，因此这样的路程让她望而却步。

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