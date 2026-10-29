Polska siatkarka Magdalena Stysiak kontynuuje karierę w Brazylii, przechodząc do klubu Grêmio de Vôlei Osasco. Wcześniej zawodniczka występowała we Włoszech i Turcji. O adaptacji do nowego życia i zespołu Stysiak opowiedziała w wywiadzie dla TVP Sport, informuje Interia Sport.

Szybka przeprowadzka po mistrzostwach Europy

Stysiak wyjechała do Brazylii po mistrzostwach Europy, na których reprezentacja Polski przegrała z Serbią w meczu o trzecie miejsce. Jak powiedziała, turniej zakończył się 7 września, a niespełna tydzień później leciała już do nowego kraju.

Dwa dni później siatkarka pojechała na pierwszy turniej przedsezonowy. Nie miała brać udziału w meczach, jednak ostatecznie zagrała w dwóch. Stysiak zaznaczyła, że na początku nie była zgrana z zespołem i miała trudności z adaptacją po sezonie w reprezentacji narodowej.

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Odległości i korki

Zawodniczka zwróciła również uwagę na skalę Brazylii. Jak powiedziała, lot do miasta Belém trwa cztery godziny. Między São Paulo a położonym na północy kraju Belém jest prawie 3 tysiące kilometrów.

Stysiak mieszka w Osasco, na obrzeżach São Paulo. Opowiedziała, że z powodu dużych korków podróż do São Paulo na spotkanie z przyjaciółkami lub kolację może zajmować od godziny do półtorej godziny, dlatego taka droga ją zniechęca.

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