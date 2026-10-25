W Brukseli w Belgii niemiecki tenisista Jan-Lennard Struff pokonał Francuza Arthura Fils'a w półfinale turnieju ATP 250 wynikiem 6:4, 6:7(7), 7:6(5). Mecz trwał 138 minut. Następnie Fils zagra w turnieju ATP 500 w Bazylei, gdzie w pierwszej rundzie zmierzy się z Polakiem Hubertem Hurkaczem, informuje Interia Sport.

Dwa tie-breaki w półfinale

W pierwszym secie Struff zdobył jedyne przełamanie w trzecim gemie. Fils obronił setbole w dziewiątym gemie, jednak Niemiec zakończył partię przy własnym serwisie — 6:4.

Drugi set dotarł do tie-breaka. Struff nie miał piłek meczowych, a Fils wykorzystał trzeciego setbola i wyrównał stan meczu w setach. W decydującym secie Francuz dwukrotnie obejmował prowadzenie z przełamaniem — 2:0, a także 5:4 przy własnym serwisie — lecz nie utrzymał przewagi. O losach meczu ponownie rozstrzygnął tie-break: przy stanie 5:5 dwa ostatnie punkty wygrał Struff.

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Kolejne mecze

W finale turnieju w Brukseli Struff zagra z Tallonem Griekspoorem. Fils skupi się na meczu otwarcia w Bazylei przeciwko Hurkaczowi, który już w pierwszej rundzie trafił na rozstawionego z numerem drugim Francuza.

Będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie Hurkacza i Fils'a od Wimbledonu 2024, kiedy polski tenisista doznał kontuzji kolana. Jeśli Hurkacz pokona Fils'a, w drugiej rundzie zagra ze zwycięzcą pary Alex Michelsen — Botic van de Zandschulp. W tej części drabinki znajdują się także Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas i Denis Shapovalov.

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