Штруфф обіграв Філса у півфіналі ATP 250 у Брюсселі — Interia Sport

У Брюсселі, Бельгія, німецький тенісист Ян-Леннард Штруфф переміг француза Артура Філса у півфіналі турніру ATP 250 з рахунком 6:4, 6:7(7), 7:6(5). Матч тривав 138 хвилин. Далі Філс зіграє на турнірі ATP 500 у Базелі, де в першому колі зустрінеться з поляком Губертом Гуркачем, повідомляє Interia Sport.

Два тай-брейки у півфіналі

У першому сеті Штруфф зробив єдиний брейк у третьому геймі. Філс відіграв сетболи у дев'ятому геймі, однак німець закрив партію на власній подачі — 6:4.

Другий сет дійшов до тай-брейку. Штруфф не мав матчболів, а Філс реалізував третій сетбол і зрівняв рахунок за партіями. У вирішальному сеті француз двічі виходив уперед із брейком — 2:0, а також 5:4 за власної подачі, проте не втримав перевагу. Доля матчу знову вирішилася на тай-брейку: за рахунку 5:5 два останні розіграші виграв Штруфф.

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Наступні матчі

У фіналі брюссельського турніру Штруфф зіграє з Таллоном Грікспором. Філс зосередиться на стартовому матчі в Базелі проти Гуркача, який уже в першому раунді отримав другого сіяного француза.

Це буде перша очна зустріч Гуркача та Філса після Вімблдону 2024 року, коли польський тенісист зазнав травми коліна. Якщо Гуркач пройде Філса, у другому колі він зіграє з переможцем пари Алекс Мікелсен — Ботік ван де Зандсхулп. У цій частині сітки також перебувають Тейлор Фріц, Стефанос Циціпас і Денис Шаповалов.

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