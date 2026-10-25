在比利时布鲁塞尔，德国网球选手扬-伦纳德·施特鲁夫在ATP 250赛事半决赛中以6:4、6:7(7)、7:6(5)击败法国选手阿蒂尔·菲斯。比赛持续了138分钟。据Interia Sport报道，菲斯接下来将参加巴塞尔ATP 500赛事，并将在首轮对阵波兰选手胡贝特·胡尔卡奇。

半决赛中的两场抢七

首盘中，施特鲁夫在第三局完成了全场唯一一次破发。菲斯在第九局挽救了盘点，但德国选手在自己的发球局拿下该盘，以6:4获胜。

第二盘进入抢七。施特鲁夫没有获得赛点，而菲斯兑现了第三个盘点，将大比分扳平。决胜盘中，这名法国选手两次凭借破发领先——2:0，以及在自己的发球局5:4——但未能守住优势。比赛再次在抢七中决出胜负：5:5时，施特鲁夫赢下最后两分。

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接下来的比赛

在布鲁塞尔赛事决赛中，施特鲁夫将对阵塔隆·格里克斯普尔。菲斯将专注于在巴塞尔对阵胡尔卡奇的首场比赛，后者在首轮就抽到了二号种子法国选手。

这将是胡尔卡奇和菲斯自2024年温布尔登网球锦标赛以来的首次交手，当时这位波兰选手膝盖受伤。如果胡尔卡奇战胜菲斯，他将在第二轮对阵亚历克斯·米切尔森与博蒂克·范德赞舒尔普之间的胜者。泰勒·弗里茨、斯特凡诺斯·齐齐帕斯和丹尼斯·沙波瓦洛夫也在这一部分签表中。

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