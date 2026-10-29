切尔西2比0击败罗马，延续不败纪录——BBC体育

切尔西女足在一场欧冠比赛中以2比0击败意大利罗马队。这家伦敦俱乐部在所有赛事中保持不败，在欧战联赛阶段进行了三场比赛后取得两胜一平。据BBC体育报道。

下半场进球

上半场，切尔西创造了多次机会，但未能将其转化为进球。替补登场的埃莉·卡彭特在第51分钟首开纪录。比赛末段，后卫卡德莎·布坎南头球打入第二球。

主教练索尼娅·邦帕斯托尔指出了球队防守的可靠性。她表示，切尔西在三场欧冠比赛中没有丢球。主教练还强调，球队拥有足够的实力来创造得分机会。

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轮换与战术变化

邦帕斯托尔使用阵容轮换，以便球队能够兼顾女子超级联赛和欧冠赛事。七场比赛后，切尔西与曼城并列女子超级联赛第一位。

球队可以在三后卫和四后卫阵型之间切换，也可以通过门将汉娜·汉普顿的出球发起进攻。卡彭特在各项赛事中已经打入四球，劳伦·詹姆斯状态良好，年轻中场莱克西·波特正与基拉·沃尔什培养配合。

队长埃琳·卡斯伯特表示，球队在休赛期有足够时间进行准备，现在已经迈上了新台阶。邦帕斯托尔将目前的成绩不仅归因于战术变化，也归因于对球队心态、文化和价值观的建设。

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