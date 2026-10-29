«Челси» обыграл «Рому» 2:0 и продлил беспроигрышную серию — BBC Sport

Женская команда «Челси» обыграла итальянскую «Рому» со счетом 2:0 в матче Лиги чемпионов. Лондонский клуб остается непобежденным во всех турнирах, а после трех матчей лигового этапа еврокубка имеет две победы и одну ничью. Об этом сообщает BBC Sport.

Голы после перерыва

В первом тайме «Челси» создал ряд моментов, однако не смог их реализовать. Счет на 51-й минуте открыла вышедшая на замену Элли Карпентер. В конце матча защитница Кадейша Бьюкенен головой забила второй мяч.

Главный тренер Соня Бомпастор отметила надежность команды в обороне. По ее словам, в трех матчах Лиги чемпионов «Челси» не пропустил ни одного мяча. Тренер также подчеркнула, что команда обладает достаточным качеством, чтобы создавать голевые моменты.

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Ротация и смена тактики

Бомпастор использует ротацию состава, чтобы команда могла совмещать выступления в Женской суперлиге и Лиге чемпионов. После семи матчей «Челси» делит первое место в Женской суперлиге с «Манчестер Сити».

Команда может менять схему игры между линией из трех и четырех защитниц, а также начинать атаки благодаря распределению мяча вратарем Ханной Хэмптон. Карпентер уже имеет четыре гола во всех турнирах, Лорен Джеймс находится в хорошей форме, а молодая полузащитница Лекси Поттер развивает взаимодействие с Кирой Уолш.

Капитан Эрин Катберт заявила, что у команды было достаточно времени для подготовки в межсезонье и теперь она вышла на новый уровень. Бомпастор связала нынешние результаты не только с тактическими изменениями, но и с работой над менталитетом, культурой и ценностями в команде.

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