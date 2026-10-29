Chelsea pokonała Romę 2:0 i przedłużyła serię bez porażki — BBC Sport

Kobieca drużyna Chelsea pokonała włoską Romę 2:0 w meczu Ligi Mistrzyń. Londyński klub pozostaje niepokonany we wszystkich rozgrywkach, a po trzech meczach fazy ligowej europejskich rozgrywek ma dwa zwycięstwa i jeden remis. Poinformowało o tym BBC Sport.

Gole po przerwie

W pierwszej połowie Chelsea stworzyła kilka okazji, jednak nie zdołała ich wykorzystać. Wynik w 51. minucie otworzyła rezerwowa Ellie Carpenter. Pod koniec meczu obrończyni Kadeisha Buchanan zdobyła głową drugiego gola.

Trenerka Sonia Bompastor podkreśliła solidność zespołu w obronie. Według niej Chelsea nie straciła ani jednego gola w trzech meczach Ligi Mistrzyń. Trenerka zaznaczyła również, że zespół ma wystarczającą jakość, by tworzyć okazje bramkowe.

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Rotacja i zmiana taktyki

Bompastor stosuje rotację składu, aby zespół mógł łączyć występy w Women's Super League i Lidze Mistrzyń. Po siedmiu meczach Chelsea dzieli pierwsze miejsce w Women's Super League z Manchesterem City.

Zespół może zmieniać ustawienie między trzema a czterema obrończyniami, a także rozpoczynać ataki dzięki rozegraniu piłki przez bramkarkę Hannah Hampton. Carpenter ma już cztery gole we wszystkich rozgrywkach, Lauren James jest w dobrej formie, a młoda pomocniczka Lexi Potter rozwija współpracę z Keirą Walsh.

Kapitan Erin Cuthbert oświadczyła, że zespół miał wystarczająco dużo czasu na przygotowania w okresie międzysezonowym i teraz wszedł na nowy poziom. Bompastor powiązała obecne wyniki nie tylko ze zmianami taktycznymi, lecz także z pracą nad mentalnością, kulturą i wartościami w zespole.

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