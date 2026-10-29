Челсі обіграв Рому 2:0 і продовжив безпрограшну серію — BBC Sport

Жіноча команда «Челсі» перемогла італійську «Рому» з рахунком 2:0 у матчі Ліги чемпіонів. Лондонський клуб залишається непереможеним у всіх турнірах, а після трьох матчів лігового етапу єврокубка має дві перемоги та одну нічию. Про це повідомляє BBC Sport.

Голи після перерви

У першому таймі «Челсі» створив низку моментів, однак не зміг реалізувати їх. Рахунок на 51-й хвилині відкрила Еллі Карпентер, яка вийшла на заміну. Наприкінці матчу захисниця Кадейша Б’юкенен головою забила другий гол.

Головна тренерка Соня Бомпастор відзначила надійність команди в обороні. За її словами, у трьох матчах Ліги чемпіонів «Челсі» не пропустив жодного м’яча. Тренерка також наголосила, що команда має достатньо якості, аби створювати гольові можливості.

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Ротація та зміна тактики

Бомпастор використовує ротацію складу, щоб команда могла поєднувати виступи в жіночій Суперлізі та Лізі чемпіонів. Після семи матчів «Челсі» ділить перше місце в жіночій Суперлізі з «Манчестер Сіті».

Команда може змінювати схему гри між лінією з трьох і чотирьох захисниць, а також розпочинати атаки завдяки розподілу м’яча воротаркою Ганною Гемптон. Карпентер уже має чотири голи в усіх турнірах, Лорен Джеймс перебуває у хорошій формі, а молода півзахисниця Лексі Поттер розвиває взаємодію з Кірою Волш.

Капітанка Ерін Катберт заявила, що команда мала достатньо часу для підготовки в міжсезоння і тепер піднялася на новий рівень. Бомпастор пов’язала нинішні результати не лише з тактичними змінами, а й із роботою над ментальністю, культурою та цінностями в команді.

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