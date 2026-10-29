Inter Miami zremisował 2:2 z Cincinnati w meczu Major League Soccer. Zespół Lionela Messiego spadł po tym wyniku na trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej, ponieważ New England Revolution pokonał New York Red Bulls 3:2.

Gole po przerwie

Pierwsza połowa zakończyła się bez bramek: Inter Miami miał większe posiadanie piłki i wykonał więcej podań, ale nie zdołał otworzyć wyniku. W 61. minucie Rodrigo De Paul podał do Casemiro, który z pierwszej piłki znalazł Luisa Suareza w polu karnym. Urugwajczyk przyjął piłkę, obrócił się i zakręcił ją w dalszy górny róg — piłka wpadła do bramki od poprzeczki.

Cincinnati wyrównało w 80. minucie. Kenji Mboma Dem otrzymał piłkę na prawym skrzydle, minął kilku obrońców, zszedł do środka i uderzył w dalszy róg. Sześć minut później zespół objął prowadzenie: Samuel Gidi uderzył lewą nogą z linii pola karnego i posłał piłkę obok Dayne'a St. Claira.

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Późny gol Filippiego

Messi był ściśle kryty przez rywali i nie zdołał oddać strzału na bramkę. De Paul znalazł podaniem młodego brazylijskiego ofensywnego zawodnika Riquelme Filippiego, który wszedł z ławki rezerwowych. Ten przesunął się w kierunku narożnika pola karnego i zakręcił piłkę między dwoma obrońcami w dalszy róg, wyrównując wynik.

Pod koniec spotkania obie drużyny miały okazje, by wyrwać zwycięstwo: Suarez uderzył w bramkarza, a strzał Evandera został zablokowany przez obrońcę z bliskiej odległości. Sędzia nie podyktował rzutu karnego po apelacjach dotyczących zagrania ręką. Jak informuje Al Jazeera, Inter Miami zagra w niedzielę z New England Revolution.

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