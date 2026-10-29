MLS ustanowiła rekord strzelecki w 2026 roku — Interia Sport

W Stanach Zjednoczonych liga piłkarska MLS ustanowiła rekord liczby strzelonych goli w roku kalendarzowym 2026. Po meczach rozegranych w nocy ze środy na czwartek łączna liczba bramek osiągnęła 1559, poinformował Interia Sport, powołując się na oświadczenie ligi.

Poprzedni wynik pobity

Poprzedni rekord MLS wynosił 1552 gole i został ustanowiony w 2024 roku. Próg osiągnięto po golu Lucasa Haltera, który zapewnił Houston Dynamo zwycięstwo 1:0 nad Seattle Sounders.

Po zakończeniu meczów tej nocy liczba goli wzrosła do 1559. Do końca rozgrywek pozostały dwie kolejki, dlatego ostateczny wynik może jeszcze wzrosnąć.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Gole polskich piłkarzy

Spośród polskich zawodników w MLS Robert Lewandowski w debiutanckim sezonie w Chicago Fire zdobył sześć bramek. Mateusz Bogusz z Houston Dynamo ma osiem goli, a Dominik Marczuk z Real Salt Lake — dwa.

Według publikacji Lewandowski nie strzelił gola od 10 września, gdy trafił do siatki w remisie 1:1 z Inter Miami. Od tego czasu rozegrał osiem meczów i tylko raz uczestniczył w bramkowej akcji — zaliczył asystę w wygranym spotkaniu z Vancouver Whitecaps (3:1). Ostatni mecz z Orlando City Chicago Fire zakończyło remisem 2:2.

Czytaj nas na