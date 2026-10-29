MLS установила рекорд результативности в 2026 году — Interia Sport

В США футбольная лига MLS установила рекорд по количеству забитых мячей в календарном 2026 году. После матчей, сыгранных в ночь со среды на четверг, общее число голов достигло 1559, сообщает Interia Sport со ссылкой на заявление лиги.

Предыдущий показатель превзойден

Предыдущий рекорд MLS составлял 1552 гола и был установлен в 2024 году. Рубеж был достигнут после гола Лукаса Хальтера, который принес «Хьюстон Динамо» победу над «Сиэтл Саундерс» со счетом 1:0.

После завершения матчей игровой ночи количество голов выросло до 1559. До завершения розыгрыша остаются два тура, поэтому итоговый показатель еще может увеличиться.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Голы польских футболистов

Среди польских игроков в MLS Роберт Левандовский в дебютном сезоне за «Чикаго Файр» забил шесть мячей. Матеуш Богуш из «Хьюстон Динамо» имеет восемь голов, а Доминик Марчук из «Реал Солт-Лейк» — два.

По данным издания, Левандовский не забивал с 10 сентября, когда отличился в ничьей 1:1 с «Интер Майами». С тех пор он провел восемь матчей и лишь один раз принял участие в результативной атаке — отдал голевую передачу в победной игре с «Ванкувер Уайткэпс» (3:1). Последний матч против «Орландо Сити» «Чикаго Файр» завершил вничью 2:2.

Читай нас в