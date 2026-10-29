Mecz Pucharu Ukrainy: Czernihów – Epicentrum został przełożony na 29 października z powodu alarmu powietrznego

Mecz 1/8 finału Pucharu Ukrainy w piłce nożnej pomiędzy „Czernihowem” a „Epicentrum” został przełożony na czwartek, 29 października.

Mecz odbędzie się w miejscowości Szczęśliwe na stadionie „Arsenal-Arena”. Rozpoczęcie meczu zaplanowano na godz. 12:00.

Pierwotnie mecz miał się rozpocząć o godz. 11:00, jednak z powodu alarmu powietrznego rozpoczęcie spotkania zostało przełożone.

Później drużyny jednak wyszły na boisko, ale nie udało się dokończyć meczu. W 22. minucie spotkanie ponownie przerwano z powodu alarmu powietrznego.

W rezultacie postanowiono przełożyć mecz 1/8 finału Pucharu Ukrainy na następny dzień.

Informację tę podał kanał Telegram klubu piłkarskiego „Czernihów”.

Przypomnijmy, że 27 października doniecki „Szachtar” pokonał kijowskie „Dynamo” wynikiem 3:0 w meczu 1/8 finału Pucharu Ukrainy. Decydującym momentem spotkania było wykluczenie z boiska obrońcy drużyny z Kijowa, Tarasa Mychawka, w 30. minucie.

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