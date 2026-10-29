Sąd w Rosario w Argentynie skazał 45-letniego Sergio Di Vanniego na siedem i pół roku więzienia w sprawie gróźb wobec piłkarza Ángela Di Maríi i jego rodziny. Według RMF24, mężczyzna powiązany z ultrasami klubu Newell's Old Boys próbował uniemożliwić mistrzowi świata z 2022 roku powrót do Argentyny i transfer do Rosario Central.

Zastraszanie rodziny piłkarza

Sąd ustalił, że Di Vanni zlecił serię działań mających zastraszyć zawodnika. W szczególności w pobliżu zamkniętego osiedla, gdzie Di María ma nieruchomość, padły strzały. W pobliżu agencji nieruchomości prowadzonej przez siostrę piłkarza pozostawiono głowę świni ze śladami postrzału.

Rodzina Di Maríi otrzymywała także wiadomości z groźbami, w których była mowa o jego córce. Według śledztwa działania te były częścią wewnętrznej walki o wpływy wśród ultrasów Newell's Old Boys. Wykonawcom gróźb, jak twierdzą śledczy, miano zapłacić 4 mln pesos — około 2600 dolarów.

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Inni figuranci sprawy

W czerwcu 2026 roku 25-letnia Belén Gutiérrez, którą śledztwo uważa za współuczestniczkę, po zawarciu ugody została skazana na trzy i pół roku pozbawienia wolności. Kolejny podejrzany pozostaje w areszcie.

Z powodu gróźb Di María początkowo zrezygnował z powrotu do ojczyzny, stawiając bezpieczeństwo bliskich na pierwszym miejscu. Później piłkarz zmienił decyzję: w 2025 roku podpisał kontrakt z Rosario Central i, według informacji portalu, pomógł klubowi zdobyć mistrzostwo Argentyny.

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