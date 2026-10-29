В Аргентині фаната засудили до 7,5 року за погрози Анхелю Ді Марії — RMF24

Суд у Росаріо, Аргентина, засудив 45-річного Серджіо Ді Ванні до семи з половиною років ув’язнення у справі про погрози футболісту Анхелю Ді Марії та його родині. За даними RMF24, чоловік, пов’язаний з ультрас клубу «Ньюеллс Олд Бойз», намагався перешкодити поверненню чемпіона світу 2022 року до Аргентини та його переходу до «Росаріо Сентраль».

Залякування родини футболіста

Суд встановив, що Ді Ванні замовив серію дій для залякування гравця. Зокрема, біля закритого житлового комплексу, де Ді Марія має нерухомість, пролунали постріли. Біля агентства нерухомості, яким керує сестра футболіста, залишили голову свині зі слідами пострілу.

Родина Ді Марії також отримувала повідомлення з погрозами, у яких ішлося про його доньку. За даними слідства, ці дії були частиною внутрішньої боротьби за вплив серед ультрас «Ньюеллс Олд Бойз». Виконавцям погроз, як стверджують слідчі, мали заплатити 4 млн песо — приблизно 2600 доларів.

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Інші фігуранти справи

У червні 2026 року 25-річну Белен Гутьєррес, яку слідство вважає співучасницею, після укладення угоди засудили до трьох з половиною років позбавлення волі. Ще один підозрюваний перебуває під вартою.

Через погрози Ді Марія спочатку відмовився від повернення на батьківщину, поставивши безпеку близьких у пріоритет. Згодом футболіст змінив рішення: у 2025 році він підписав контракт із «Росаріо Сентраль» і, за інформацією видання, допоміг клубу здобути чемпіонство Аргентини.

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