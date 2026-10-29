阿根廷罗萨里奥一家法院就威胁足球运动员安赫尔·迪马利亚及其家人的案件，判处45岁的塞尔希奥·迪万尼七年半监禁。据RMF24报道，这名与纽维尔老男孩俱乐部极端球迷有关联的男子，试图阻止这位2022年世界杯冠军回到阿根廷并转会至罗萨里奥中央。

恐吓足球运动员的家人

法院认定，迪万尼指使实施了一系列恐吓该球员的行为。具体而言，迪马利亚拥有房产的封闭式住宅区附近传出枪声。在由这名足球运动员姐姐经营的一家房地产中介附近，有人留下了一颗带有枪击痕迹的猪头。

迪马利亚的家人还收到过威胁信息，其中提到了他的女儿。根据调查，这些行为是纽维尔老男孩极端球迷之间争夺影响力的内部斗争的一部分。调查人员称，实施威胁者本应获得400万比索报酬——约2600美元。

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案件中的其他涉案人员

2026年6月，25岁的贝伦·古铁雷斯被调查人员认为是共犯，她在达成协议后被判处三年半监禁。另一名嫌疑人仍被羁押。

由于受到威胁，迪马利亚最初拒绝返回祖国，将亲人的安全放在首位。此后，这名足球运动员改变了决定：2025年，他与罗萨里奥中央签约，并据该媒体报道，帮助俱乐部赢得阿根廷冠军。

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