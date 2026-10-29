Суд в Росарио, Аргентина, приговорил 45-летнего Серхио Ди Ванни к семи с половиной годам лишения свободы по делу об угрозах футболисту Анхелю Ди Марии и его семье. По данным RMF24, мужчина, связанный с ультрас клуба «Ньюэллс Олд Бойз», пытался помешать возвращению чемпиона мира 2022 года в Аргентину и его переходу в «Росарио Сентраль».

Запугивание семьи футболиста

Суд установил, что Ди Ванни заказал серию действий для запугивания игрока. В частности, возле закрытого жилого комплекса, где у Ди Марии есть недвижимость, прозвучали выстрелы. Возле агентства недвижимости, которым управляет сестра футболиста, оставили голову свиньи со следами выстрела.

Семья Ди Марии также получала сообщения с угрозами, в которых упоминалась его дочь. По данным следствия, эти действия были частью внутренней борьбы за влияние среди ультрас «Ньюэллс Олд Бойз». Исполнителям угроз, как утверждают следователи, должны были заплатить 4 млн песо — примерно 2600 долларов.

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Другие фигуранты дела

В июне 2026 года 25-летнюю Белен Гутьеррес, которую следствие считает соучастницей, после заключения соглашения приговорили к трём с половиной годам лишения свободы. Ещё один подозреваемый находится под стражей.

Из-за угроз Ди Мария сначала отказался от возвращения на родину, поставив безопасность близких в приоритет. Позднее футболист изменил решение: в 2025 году он подписал контракт с «Росарио Сентраль» и, по информации издания, помог клубу завоевать чемпионство Аргентины.

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