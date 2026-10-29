Geoffroy Roux de Bézieux, były szef głównego francuskiego lobby biznesowego MEDEF, został mianowany prezydentem komitetu organizacyjnego Zimowych Igrzysk Olimpijskich French Alps 2030 we Francji. Komitet poinformował o decyzji kadrowej w czwartek, 29 października 2026 roku.

Nowy prezydent komitetu

Jak podaje Channel NewsAsia, Roux de Bézieux wcześniej kierował MEDEF, które źródło określa jako główne lobby biznesowe Francji. Został mianowany prezydentem komitetu organizacyjnego odpowiedzialnego za przygotowanie Zimowych Igrzysk Olimpijskich French Alps 2030.

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Zmiana kierownictwa

Roux de Bézieux zastąpił na tym stanowisku Edgara Grospirona, który odszedł z funkcji w poprzednim miesiącu. Po jego odejściu dyrektor wykonawczy komitetu Vincent Roberti został mianowany tymczasowym prezydentem.

W podpisie pod archiwalnym zdjęciem Reutersa opublikowanym wraz z materiałem wskazano, że w lipcu 2023 roku Roux de Bézieux uczestniczył w spotkaniu dotyczącym wyboru nowego szefa MEDEF w Meudon pod Paryżem. W tym czasie był ustępującym szefem tej francuskiej organizacji biznesowej.

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