Бывший руководитель главного французского бизнес-лобби MEDEF Жоффруа Ру де Безьё назначен президентом организационного комитета зимних Олимпийских игр French Alps 2030 во Франции. Комитет сообщил о кадровом решении в четверг, 29 октября 2026 года.

Новый президент комитета

Как сообщает Channel NewsAsia, Ру де Безьё ранее возглавлял MEDEF, которое источник называет главным бизнес-лобби Франции. Он назначен президентом оргкомитета, отвечающего за подготовку зимних Олимпийских игр French Alps 2030.

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Смена руководства

Ру де Безьё сменил на этом посту Эдгара Гроспирона, который покинул должность в предыдущем месяце. После его ухода исполнительный директор комитета Венсан Роберти был назначен временным президентом.

В подписи к архивной фотографии Reuters, опубликованной вместе с материалом, указано, что в июле 2023 года Ру де Безьё участвовал во встрече по избранию нового руководителя MEDEF в Мёдоне близ Парижа. В то время он был уходящим с должности главой этой французской бизнес-организации.

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