«Черноморец» обыграл «Верес» в результативном матче 11-го тура УПЛ

Одесский «Черноморец» одержал победу над ровенским «Вересом» в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок завершился со счётом 3:1 в пользу одесситов.

Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте встречи. Гонсалвеш совершил быстрый прорыв по флангу и отдал пас на Весли, который отправил мяч в ворота.

«Черноморец» отыгрался на 21-й минуте благодаря голу Курка после навеса Робакидзе. Еще до перерыва одесситы вышли вперед: на 33-й минуте Мба воспользовался ошибкой вратаря «Вереса» Гороха и поразил пустые ворота.

Окончательный счёт на 70-й минуте установил Хома, который после передачи Робакидзе вышел один на один с голкипером и реализовал момент.

Благодаря этой победе «Черноморец» набрал девять очков и временно поднялся на девятое место в турнирной таблице, покинув зону стыковых матчей. «Верес» с таким же количеством очков занимает 12-е место.

«Верес» — «Черноморец» — 1:3 (1:2)

Голы: Весли (3) — Курко (21), Мба (33), Хома (70).

Лидером чемпионата остается «Шахтер» с 28 очками. Второе место занимает «Полесье» (25 очков), третье — «Харьков» (21).

Напомним, донецкий «Шахтер» обыграл «Колос» в матче девятого тура украинской Премьер-лиги и укрепил свои позиции во главе турнирной таблицы. В чемпионате Украины продолжаются матчи очередного тура.

Донецкий «Шахтер» победил киевскую «Оболонь» со счётом 2:0 в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоялся на «Арене Львов».

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