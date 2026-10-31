„Czornomorets” pokonał „Weres” w pełnym bramek meczu 11. kolejki UPL

„Czornomorec” z Odessy odniósł zwycięstwo nad „Weresem” z Równego w meczu 11. kolejki ukraińskiej Premier Ligi. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 na korzyść drużyny z Odessy.

Gospodarze otworzyli wynik już w trzeciej minucie spotkania. Gonsalves przeprowadził szybki rajd skrzydłem i podał do Vesli, który umieścił piłkę w siatce.

„Czornomorec” wyrównał wynik w 21. minucie dzięki bramce Kurka po dośrodkowaniu Robakidze. Jeszcze przed przerwą drużyna z Odessy ponownie objęła prowadzenie: w 33. minucie Mba wykorzystał błąd bramkarza „Weresu”, Gorokha, i strzelił do pustej bramki.

Ostateczny wynik ustalił w 70. minucie Choma, który po podaniu Robakidze znalazł się sam na sam z bramkarzem i wykorzystał tę okazję.

Dzięki temu zwycięstwu Czornomorec zdobył dziewięć punktów i tymczasowo awansował na dziewiąte miejsce w tabeli, opuszczając strefę baraży. Veres, z taką samą liczbą punktów, zajmuje 12. miejsce.

Weres — Czornomorec — 1:3 (1:2)

Bramki: Wesli (3) — Kurko (21), Mba (33), Khoma (70).

Liderem rozgrywek pozostaje „Szachtar” z 28 punktami. Drugie miejsce zajmuje „Polissja” (25 punktów), trzecie — „Charków” (21).

Przypomnijmy, że doniecki „Szachtar” pokonał „Kolos” w meczu dziewiątej kolejki ukraińskiej Premier-ligi i umocnił swoją pozycję na czele tabeli. W mistrzostwach Ukrainy trwają mecze kolejnej kolejki.

„Szachtar” z Doniecka pokonał kijowską „Obolon” wynikiem 2:0 w meczu 11. kolejki ukraińskiej Premier Ligi. Mecz odbył się na stadionie „Arena Lwów”.

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