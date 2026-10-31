在乌克兰超级联赛第11轮的比赛中，敖德萨“黑海人”队战胜了里夫内“维雷斯”队。最终比分定格在3:1，敖德萨队获胜。

主队在比赛开始仅第3分钟就首开纪录。贡萨尔维什从边路快速突破后传中，韦斯利接球破门。

第21分钟，罗巴基泽传中，库尔卡破门，帮助“黑海”队扳回一城。 上半场结束前，敖德萨队再次取得领先：第33分钟，姆巴利用维雷斯队门将戈罗赫的失误，将球送入空门。

第70分钟，霍马接罗巴基泽传球后单刀面对门将，把握住机会将比分锁定。

凭借这场胜利，“黑海人”积9分，暂时升至积分榜第九位，成功脱离降级附加赛区。“维雷斯”同积9分，暂列第12位。

维雷斯 — 黑海 — 1:3 (1:2)

进球：韦斯利（3）——库尔科（21）、姆巴（33）、霍马（70）。

“顿涅茨克矿工”以28分继续领跑联赛。第二名是“波利西亚”（25分），第三名是“哈尔科夫”（21分）。

回顾此前，顿涅茨克“矿工”在乌克兰超级联赛第9轮比赛中击败“科洛斯”，巩固了其在积分榜榜首的位置。乌克兰联赛新一轮的比赛仍在进行中。

顿涅茨克“矿工”队在乌克兰超级联赛第11轮比赛中以2:0战胜基辅“奥博隆”队。比赛在“利沃夫竞技场”举行。

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