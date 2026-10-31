Теннисистка Майя Хвалиньская подала заявку на участие в United Cup в Австралии, где сборная Польши должна защищать титул. Об этом сообщает Interia Sport со ссылкой на пользователя платформы X Парсу Немати, который отслеживает заявки на турнир. Ранее участие в соревнованиях подтвердил Хуберт Хуркач.

Заявка Хвалиньской

В трёх предыдущих розыгрышах United Cup в состав польской команды входили Ига Свёнтек и Хуркач. Польша каждый раз выходила в финал: уступила Германии и США, а в январе этого года одолела Швейцарию. Свёнтек тогда проиграла Белинде Бенчич, тогда как Катажина Кава и Ян Зелиньский выиграли все пять своих матчей в миксте.

По оценке автора Interia Sport, Польша имеет высокие шансы квалифицироваться на следующий United Cup. Для отбора, как отмечает издание, будет учитываться 12-я позиция Хвалиньской в рейтинге WTA, а сумма рейтингов Хуркача и Хвалиньской составляет 40. Автор также предполагает, что текущего рейтинга польской теннисистки может быть достаточно для отбора команды.

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Возможное участие Свёнтек

Свёнтек также может подать заявку на United Cup до 8 ноября. Если будут заявлены обе теннисистки, очки в турнире сможет зарабатывать только та из них, которая будет непосредственно играть. Приоритет в таком случае будет у Свёнтек как у теннисистки с более высокой позицией в рейтинге.

Interia Sport предполагает, что Свёнтек может выбрать турнир WTA 500 в Брисбене вместо командных соревнований. По данным издания, там точно выступит Елена Рыбакина, а Арина Соболенко должна защищать титул. Жеребьёвка групп United Cup запланирована на 12 ноября.

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