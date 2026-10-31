Tenisistka Maja Chwalińska zgłosiła się do udziału w United Cup w Australii, gdzie reprezentacja Polski ma bronić tytułu. Poinformował o tym Interia Sport, powołując się na użytkownika platformy X Parsę Nematiego, który śledzi zgłoszenia do turnieju. Wcześniej udział w zawodach potwierdził Hubert Hurkacz.

Zgłoszenie Chwalińskiej

W trzech poprzednich edycjach United Cup w składzie polskiej drużyny znajdowali się Iga Świątek i Hurkacz. Polska za każdym razem docierała do finału: przegrała z Niemcami i USA, a w styczniu tego roku pokonała Szwajcarię. Świątek przegrała wtedy z Belindą Bencic, natomiast Katarzyna Kawa i Jan Zieliński wygrali wszystkie pięć swoich meczów w mikście.

Według autora Interia Sport Polska ma duże szanse na zakwalifikowanie się do kolejnego United Cup. Jak zaznacza portal, przy kwalifikacji zostanie uwzględniona 12. pozycja Chwalińskiej w rankingu WTA, a suma rankingów Hurkacza i Chwalińskiej wynosi 40. Autor przypuszcza również, że obecny ranking polskiej tenisistki może wystarczyć do zakwalifikowania drużyny.

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Możliwy udział Świątek

Świątek również może zgłosić się do United Cup do 8 listopada. Jeśli obie tenisistki zostaną zgłoszone, punkty w turnieju będzie mogła zdobywać tylko ta z nich, która będzie bezpośrednio grać. W takim przypadku priorytet będzie miała Świątek jako tenisistka zajmująca wyższą pozycję w rankingu.

Interia Sport przypuszcza, że Świątek może wybrać turniej WTA 500 w Brisbane zamiast rywalizacji drużynowej. Według portalu na pewno wystąpi tam Jelena Rybakina, a Aryna Sabalenka ma bronić tytułu. Losowanie grup United Cup zaplanowano na 12 listopada.

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