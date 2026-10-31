网球选手玛雅·赫瓦林斯卡已申请参加在澳大利亚举行的联合杯，波兰队将在那里卫冕。Interia Sport报道称，消息来自追踪赛事报名情况的X平台用户帕尔萨·内马蒂。此前，胡贝特·胡尔卡奇已确认参加这项赛事。

赫瓦林斯卡的报名

在此前三届联合杯中，伊加·斯维亚特克和胡尔卡奇都入选了波兰队。波兰队每次都晋级决赛：曾负于德国和美国，并在今年1月击败瑞士。斯维亚特克当时不敌贝琳达·本西奇，而卡塔日娜·卡瓦和扬·泽林斯基则赢得了他们全部五场混双比赛。

Interia Sport的作者认为，波兰队很有机会获得下一届联合杯的参赛资格。该媒体指出，选拔时将考虑赫瓦林斯卡在WTA排名中的第12位，而胡尔卡奇和赫瓦林斯卡的排名之和为40。作者还推测，这名波兰网球选手目前的排名可能足以让球队入选。

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斯维亚特克可能参赛

斯维亚特克也可以在11月8日之前申请参加联合杯。如果两名网球选手都报名，只有实际出场比赛的那一位能够在赛事中获得积分。在这种情况下，排名更高的斯维亚特克将享有优先权。

Interia Sport推测，斯维亚特克可能会选择布里斯班WTA 500赛事，而非团体赛。该媒体称，叶连娜·莱巴金娜确定将在那里参赛，阿丽娜·萨巴伦卡则将卫冕。联合杯小组抽签定于11月12日举行。

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