В Лондоне, Англия, «Челси» на «Стэмфорд Бридж» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 в матче девятого тура английской Премьер-лиги. Голы во втором тайме забили Морган Роджерс и Коул Палмер, реализовавший пенальти. «Манчестер Юнайтед» завершал игру в меньшинстве после удаления Лисандро Мартинеса.

Голы после перерыва

Первый тайм завершился без голов, хотя команды создали несколько моментов. На 15-й минуте Эстевао отправил мяч в ворота гостей после удара Педру Нету, но взятие ворот отменили из-за офсайда. В составе «Юнайтед» хорошей возможностью не воспользовался Бруну Фернандеш, а гол Матеуса Куньи на 34-й минуте также не был засчитан из-за положения вне игры.

Счет был открыт на 50-й минуте. Роджерс отобрал мяч у Ромео Лавии, вошел в штрафную площадь и точно пробил. По данным Interia Sport, на 63-й минуте Мартинес получил вторую желтую карточку за фол против Уэсли Фофана в штрафной площади гостей.

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Пенальти Палмера

После удаления арбитр назначил пенальти, который Палмер реализовал на 64-й минуте. Вскоре Эстевао забил третий мяч для хозяев, однако VAR отменил гол из-за офсайда. В конце встречи вратарь «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс отразил опасный удар Эстевао.

«Челси» владел мячом 63% игрового времени и нанес 18 ударов, девять из которых пришлись в створ ворот. «Манчестер Юнайтед» пробил 12 раз, в том числе пять раз в створ. Издание также отмечает, что английские СМИ перед игрой называли матч важным для будущего главного тренера «Юнайтед» Майкла Каррика после неудачных результатов команды.

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