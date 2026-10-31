Челсі обіграв Манчестер Юнайтед 2:0 у матчі Прем’єр-ліги — Interia Sport

У Лондоні, Англія, «Челсі» на «Стемфорд Брідж» переміг «Манчестер Юнайтед» з рахунком 2:0 у матчі дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги. Голами у другому таймі відзначилися Морган Роджерс і Коул Палмер, який реалізував пенальті. «Манчестер Юнайтед» завершував гру в меншості після вилучення Лісандро Мартінеса.

Голи після перерви

Перший тайм завершився без голів, хоча команди створили кілька моментів. На 15-й хвилині Естевао відправив м’яч у ворота гостей після удару Педру Нету, але взяття воріт скасували через офсайд. У складі «Юнайтед» хорошу можливість не використав Бруну Фернандеш, а гол Матеуса Куньї на 34-й хвилині також не зарахували через положення поза грою.

Рахунок було відкрито на 50-й хвилині. Роджерс відібрав м’яч у Ромео Лавії, увійшов до штрафного майданчика та точно пробив. За даними Interia Sport, на 63-й хвилині Мартінес отримав другу жовту картку за фол проти Веслі Фофана у штрафному майданчику гостей.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пенальті Палмера

Після вилучення арбітр призначив пенальті, який Палмер реалізував на 64-й хвилині. Невдовзі Естевао забив утретє для господарів, однак VAR скасував гол через офсайд. Наприкінці зустрічі воротар «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс відбив небезпечний удар Естевао.

«Челсі» володів м’ячем 63% ігрового часу та завдав 18 ударів, дев’ять із яких були в площину воріт. «Манчестер Юнайтед» пробив 12 разів, зокрема п’ять разів у площину. Видання також зазначає, що англійські медіа перед грою називали матч важливим для майбутнього головного тренера «Юнайтед» Майкла Карріка після невдалих результатів команди.

Читай нас у