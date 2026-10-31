在英格兰伦敦，切尔西在斯坦福桥球场举行的英格兰超级联赛第九轮比赛中以2比0击败曼彻斯特联。摩根·罗杰斯和罚进点球的科尔·帕尔默在下半场取得进球。利桑德罗·马丁内斯被罚下后，曼彻斯特联在少一人的情况下结束比赛。

中场休息后的进球

上半场以0比0结束，尽管两队都创造了几次机会。第15分钟，埃斯特旺接佩德罗·内托的射门将球送入客队球门，但因越位被判无效。曼联方面，布鲁诺·费尔南德斯错失良机；马特乌斯·库尼亚在第34分钟的进球也因越位未被判定有效。

第50分钟，罗杰斯率先打破僵局。他从罗梅奥·拉维亚脚下断球，进入禁区后精准射门得分。据Interia Sport报道，第63分钟，马丁内斯因在客队禁区内对韦斯利·福法纳犯规，领到第二张黄牌。

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帕尔默的点球

马丁内斯被罚下后，裁判判罚点球，帕尔默在第64分钟主罚命中。此后不久，埃斯特旺为主队打入第三球，但VAR因越位取消了该进球。比赛末段，曼彻斯特联门将森内·拉门斯扑出了埃斯特旺一次有威胁的射门。

切尔西控球时间占63%，共完成18次射门，其中9次射正。曼彻斯特联射门12次，其中5次射正。该媒体还指出，在球队战绩不佳后，英格兰媒体赛前称这场比赛对曼联主教练迈克尔·卡里克的未来至关重要。

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