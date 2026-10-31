W Londynie w Anglii Chelsea pokonała Manchester United 2:0 na Stamford Bridge w meczu dziewiątej kolejki angielskiej Premier League. Bramki w drugiej połowie zdobyli Morgan Rogers i Cole Palmer, który wykorzystał rzut karny. Manchester United kończył spotkanie w osłabieniu po czerwonej kartce dla Lisandro Martíneza.

Gole po przerwie

Pierwsza połowa zakończyła się bez bramek, choć zespoły stworzyły kilka sytuacji. W 15. minucie Estêvão posłał piłkę do siatki gości po strzale Pedro Neto, lecz bramka została anulowana z powodu spalonego. W zespole United dobrej okazji nie wykorzystał Bruno Fernandes, a gol Matheusa Cunhi w 34. minucie również nie został uznany z powodu pozycji spalonej.

Wynik został otwarty w 50. minucie. Rogers odebrał piłkę Roméo Lavii, wszedł w pole karne i celnie uderzył. Według Interia Sport, w 63. minucie Martínez otrzymał drugą żółtą kartkę za faul na Wesleym Fofanie w polu karnym gości.

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Rzut karny Palmera

Po czerwonej kartce arbiter podyktował rzut karny, który Palmer wykorzystał w 64. minucie. Niedługo potem Estêvão zdobył trzecią bramkę dla gospodarzy, jednak VAR anulował gola z powodu spalonego. Pod koniec spotkania bramkarz Manchesteru United Senne Lammens obronił groźny strzał Estêvão.

Chelsea posiadała piłkę przez 63% czasu gry i oddała 18 strzałów, z których dziewięć było celnych. Manchester United oddał 12 strzałów, w tym pięć celnych. Serwis zauważa również, że angielskie media przed meczem określały to spotkanie jako ważne dla przyszłości trenera United Michaela Carricka po słabych wynikach zespołu.

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