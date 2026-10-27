Іга Швьонтек уперше з 2020 року не зіграє на WTA Finals — Interia Sport

Польська тенісистка Іга Швьонтек не виступить у цьогорічному підсумковому турнірі WTA Finals. Вона посідає дев’яту позицію в рейтингу WTA Race й уже не зможе її поліпшити, тому не потрапить до вісімки учасниць змагання.

Як повідомляє Interia Sport, це буде перша відсутність Швьонтек на WTA Finals із 2020 року. До цього полька п’ять разів поспіль грала на турнірі, який завершує сезон.

Сезон завершився після турніру в Ухані

Швьонтек протягом кількох тижнів боролася за місце серед восьми тенісисток, що кваліфікуються до WTA Finals. Її боротьба завершилася на стадії півфіналу турніру в Ухані, де вона програла Маї Хвалінській. Після цього тенісистка достроково закінчила сезон через травму стегна.

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Більше часу на відновлення

Капітан збірної Польщі в Кубку Девіса Марцін Матковський вважає, що відсутність на WTA Finals може дати Швьонтек більше часу для відновлення та підготовки до нового сезону. За його словами, участь у підсумковому турнірі подовжує сезон на три-чотири тижні, а його учасники після цього мають лише близько двох тижнів на відпочинок перед поновленням тренувань.

Швьонтек зможе приділити більше часу підготовці до Australian Open. Це єдиний турнір Великого шолома, який вона ще не вигравала: полька чотири рази перемагала на Roland Garros, а також здобувала титули на US Open і Вімблдоні.

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