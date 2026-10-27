Польская теннисистка Ига Свёнтек не выступит на итоговом турнире WTA Finals в этом году. Она занимает девятую позицию в рейтинге WTA Race и уже не сможет улучшить свое положение, поэтому не попадет в число восьми участниц соревнования.

Как сообщает Interia Sport, это будет первое отсутствие Свёнтек на WTA Finals с 2020 года. До этого полька пять раз подряд играла на турнире, завершающем сезон.

Сезон завершился после турнира в Ухане

Свёнтек в течение нескольких недель боролась за место среди восьми теннисисток, квалифицирующихся на WTA Finals. Ее борьба завершилась на стадии полуфинала турнира в Ухане, где она проиграла Мае Хвалиньской. После этого теннисистка досрочно завершила сезон из-за травмы бедра.

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Больше времени на восстановление

Капитан сборной Польши в Кубке Дэвиса Марцин Матковский считает, что отсутствие на WTA Finals может дать Свёнтек больше времени на восстановление и подготовку к новому сезону. По его словам, участие в итоговом турнире продлевает сезон на три-четыре недели, а его участники после этого имеют лишь около двух недель на отдых перед возобновлением тренировок.

Свёнтек сможет уделить больше времени подготовке к Australian Open. Это единственный турнир Большого шлема, который она еще не выигрывала: полька четыре раза побеждала на Roland Garros, а также завоевывала титулы на US Open и Уимблдоне.

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