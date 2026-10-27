Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что примет участие в выставочном турнире MGM Slam в Лас-Вегасе, США. Соревнования запланированы на последние дни февраля 2027 года, перед турниром ATP в Индиан-Уэллсе.

Возвращение на выставочный корт

Надаль объявил об участии в событии в социальных сетях. Как сообщает Interia Sport, в видеообращении он упомянул выступление в Лас-Вегасе в 2024 году и отметил, что сохранил хорошие воспоминания об атмосфере и зрителях.

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В 2024 году в Лас-Вегасе состоялся выставочный матч между Надалем и Карлосом Алькарасом, который транслировал Netflix. В последующие годы формат события изменили и решили провести турнир MGM Slam.

Карьера Надаля

Надаль завершил теннисную карьеру во второй половине 2024 года. За время выступлений он завоевал 22 титула Grand Slam в одиночном разряде, в том числе 14 раз побеждал на Ролан Гаррос. Всего испанец выиграл 92 одиночных турнира. В последние годы карьеры у него были проблемы со здоровьем, которые повлияли на его решение завершить выступления.

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