Hiszpański tenisista Rafael Nadal poinformował, że weźmie udział w pokazowym turnieju MGM Slam w Las Vegas w USA. Zawody zaplanowano na ostatnie dni lutego 2027 roku, przed turniejem ATP w Indian Wells.

Powrót na kort pokazowy

Nadal ogłosił udział w wydarzeniu w mediach społecznościowych. Jak informuje Interia Sport, w nagraniu wideo wspomniał o występie w Las Vegas w 2024 roku i zaznaczył, że zachował dobre wspomnienia o atmosferze i widzach.

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W 2024 roku w Las Vegas odbył się pokazowy mecz między Nadalem a Carlosem Alcarazem, transmitowany przez Netflix. W kolejnych latach zmieniono format wydarzenia i postanowiono przeprowadzić turniej MGM Slam.

Kariera Nadala

Nadal zakończył karierę tenisową w drugiej połowie 2024 roku. W czasie występów zdobył 22 tytuły wielkoszlemowe w grze pojedynczej, w tym 14 razy triumfował w Roland Garros. Łącznie Hiszpan wygrał 92 turnieje singlowe. W ostatnich latach kariery miał problemy zdrowotne, które wpłynęły na jego decyzję o zakończeniu występów.

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