Wideo: Szachtar rozgromił Dynamo i awansował do ćwierćfinału Pucharu Ukrainy

27 października „Szachtar” z Doniecka pokonał „Dynamo” z Kijowa wynikiem 3:0 w meczu 1/8 finału Pucharu Ukrainy. Decydującym momentem spotkania było wykluczenie z boiska obrońcy drużyny z Kijowa, Tarasa Mychawka, w 30. minucie.

„Dynamo” aktywnie rozpoczęło mecz, jednak wkrótce potem „Szachtar” przejął inicjatywę. W 30. minucie Mychawko otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę za uderzenie ręką podczas starcia z Olegiem Ocheretkiem. Sam Ocheretko został za tę sytuację upomniany.

Pod koniec pierwszej połowy „górnicy” wykorzystali przewagę liczebną. W 43. minucie Gleyker Mendoza otworzył wynik po zamieszaniu w polu karnym „Dynamo”.

W drugiej połowie drużyna z Doniecka kontynuowała ataki. W 74. minucie Alisson dośrodkował z prawego skrzydła, a Izaki Silva głową skierował piłkę do bramki Georgija Buszcana.

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Ostateczny wynik w 87. minucie ustalił Alisson, który zakończył akcję po podaniu Izaki. W doliczonym czasie gry drużyna z Kijowa grała w dziewięciu – czerwoną kartkę otrzymał Aliou Tiare.

Puchar Ukrainy, 1/8 finału

„Szachtar” — „Dynamo” — 3:0 (1:0).

Bramki: Mendoza, 43, Izaki, 74, Alisson, 87.

Wykluczenia: Mychawko, 30, Tiare, 90+2.

Dzięki zwycięstwu „Szachtar” awansował do ćwierćfinału Pucharu Ukrainy. Dla kijowskiego „Dynamo”, które było dotychczasowym zdobywcą trofeum, turniej zakończył się na etapie 1/8 finału.

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