视频：矿工队大胜迪纳摩队，晋级乌克兰杯八强

10月27日，顿涅茨克“矿工”队在乌克兰杯1/8决赛中以3:0战胜基辅“迪纳摩”队。 本场比赛的转折点出现在第30分钟，基辅队后卫塔拉斯·米哈夫卡被红牌罚下。

“迪纳摩”开场后表现积极，但随后“矿工”夺回了比赛主动权。 第30分钟，米哈夫科在与奥列格·奥切雷特科争抢时做出挑衅动作，被直接出示红牌罚下。奥切雷特科本人因该次犯规也领到一张黄牌。

上半场临近结束时，“矿工”队利用人数优势打破僵局。第43分钟，格莱克·门多萨在“迪纳摩”队禁区内的混战中首开纪录。

下半场，顿涅茨克队继续发起进攻。第74分钟，阿利松从右路传中，伊萨基·席尔瓦头球攻破了格奥尔基·布什恰恩把守的球门。

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第87分钟，阿利松接伊萨基的传球完成进攻，锁定了最终比分。伤停补时阶段，基辅队只剩9人应战——阿利乌·蒂亚雷被红牌罚下。

乌克兰杯，1/8决赛

“顿涅茨克矿工” — “基辅迪纳摩” — 3:0（1:0）。

进球：门多萨，第43分钟；伊萨基，第74分钟；阿利松，第87分钟。

红牌：米哈夫科，第30分钟；蒂亚雷，第90+2分钟。

凭借这场胜利，“顿涅茨克矿工”晋级乌克兰杯八强。对于作为卫冕冠军的基辅“迪纳摩”而言，本届赛事在1/8决赛阶段便告终结。

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