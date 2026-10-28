尼日利亚为将于10月31日在塞内加尔开幕的2026年青年奥林匹克运动会报名了19名运动员。代表团由12名女运动员和7名男运动员组成，他们将参加6个大项的比赛。

Premium Times Nigeria援引尼日利亚国家体育委员会的消息称，这些运动员将参加田径、拳击、公路自行车、游泳、乒乓球和沙滩排球比赛。

代表团名单

尼日利亚在田径项目中拥有最多的参赛人员，共9名运动员，其中包括5名女运动员和4名男运动员。在游泳项目中，该国将派出4名运动员参赛，男女运动员各2名。

乒乓球项目将有1名男运动员和1名女运动员参赛。报名名单还包括1名女拳击运动员、1名女子公路自行车运动员以及1对女子沙滩排球组合。

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赛前准备

据国家体育委员会称，代表团正在完成为期21天的训练营，该训练营于10月9日开始，预计于10月29日结束。训练计划包括体检、反兴奋剂规则培训、技术和战术准备、装备选择以及旅行证件办理。

开幕式定于10月31日在迪亚姆尼亚迪奥奥林匹克体育场举行。乒乓球和沙滩排球比赛也预计将于当天开始。运动会将持续至11月13日，比赛将在达喀尔、迪亚姆尼亚迪奥和萨利三个赛区举行。

达喀尔2026将是第四届夏季青年奥林匹克运动会，也是非洲首次举办奥林匹克体育赛事。

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