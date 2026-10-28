Nigeria zgłosiła 19 sportowców do udziału w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich 2026, które rozpoczną się 31 października w Senegalu. W skład zespołu weszło 12 dziewcząt i siedmiu chłopców, którzy będą rywalizować w sześciu dyscyplinach.

Jak podaje Premium Times Nigeria, powołując się na Nigeryjską Narodową Komisję Sportową, sportowcy wystąpią w lekkoatletyce, boksie, kolarstwie szosowym, pływaniu, tenisie stołowym i siatkówce plażowej.

Skład zespołu

Nigeria będzie miała najliczniejszą reprezentację w lekkoatletyce — dziewięciu sportowców: pięć dziewcząt i czterech chłopców. W pływaniu kraj reprezentować będzie czworo sportowców — po dwoje zawodników każdej płci.

W tenisie stołowym wystąpi jeden zawodnik i jedna zawodniczka. Do zgłoszenia weszły także bokserka, kolarka szosowa oraz kobieca para w siatkówce plażowej.

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Przygotowania do startu

Według Narodowej Komisji Sportowej zespół kończy 21-dniowe zgrupowanie treningowe, które rozpoczęło się 9 października i ma zakończyć się 29 października. Program obejmował badania medyczne, szkolenie dotyczące przepisów antydopingowych, przygotowanie techniczne i taktyczne, dobór wyposażenia oraz przygotowanie dokumentów podróżnych.

Ceremonia otwarcia jest zaplanowana na 31 października na Stadionie Olimpijskim w Diamniadio. Tego samego dnia mają rozpocząć się również zawody w tenisie stołowym i siatkówce plażowej. Igrzyska potrwają do 13 listopada, a zawody odbędą się w trzech strefach — w Dakarze, Diamniadio i Saly.

Dakar 2026 będą czwartymi letnimi Młodzieżowymi Igrzyskami Olimpijskimi oraz pierwszym olimpijskim wydarzeniem sportowym organizowanym w Afryce.

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