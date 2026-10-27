Видео: «Шахтер» разгромил «Динамо» и вышел в четвертьфинал Кубка Украины

27 октября донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» со счётом 3:0 в матче 1/8 финала Кубка Украины. Решающим эпизодом встречи стало удаление защитника киевлян Тараса Михавка на 30-й минуте.

«Динамо» активно начало матч, однако впоследствии «Шахтер» перехватил инициативу. На 30-й минуте Михавко получил прямую красную карточку за симуляцию во время борьбы с Олегом Очеретько. Сам Очеретько за этот эпизод получил предупреждение.

В конце первого тайма «горняки» воспользовались численным преимуществом. На 43-й минуте Глейкер Мендоса открыл счёт после суматохи в штрафной площадке «Динамо».

Во втором тайме дончане продолжили атаковать. На 74-й минуте Алиссон выполнил навес с правого фланга, а Изаки Сильва головой отправил мяч в ворота Георгия Бущана.

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Окончательный счёт на 87-й минуте установил Алиссон, завершивший атаку после передачи Изаки. В добавленное время киевляне остались вдевятером — красную карточку получил Алиу Тиаре.

Кубок Украины, 1/8 финала

«Шахтер» — «Динамо» — 3:0 (1:0).

Голы: Мендоса, 43, Изаки, 74, Алиссон, 87.

Удаления: Михавко, 30, Тиаре, 90+2.

Благодаря победе «Шахтер» вышел в четвертьфинал Кубка Украины. Для киевского «Динамо», которое было действующим обладателем трофея, турнир завершился на стадии 1/8 финала.

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