Клуб Atlanta Dream раскритиковал WNBA из-за назначения матча финала на дневное время в четверг. Об этом сообщает CNBC.

Позиция Atlanta Dream

Владельцы Atlanta Dream заявили, что не выбрали бы проведение игры в середине дня в четверг и не добивались такого расписания. CNBC отметило, что спор о времени матча привлек внимание не только в женской баскетбольной лиге.

Предметом критики стало необычное время начала игры в будний день. В материале CNBC этот матч назван игрой, запланированной на четверг после обеда.

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Реакции вне лиги

Американский рэпер Flavor Flav предложил сделать четверг оплачиваемым выходным, чтобы болельщики смогли посмотреть матч. Он также опубликовал шутливое письмо с просьбой к работодателям предоставить сотрудникам выходной в этот день.

Клинтон поддержала предложение в социальных сетях. В своей публикации она написала, что поддерживает это сообщение.

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