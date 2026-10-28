В ЮАР тренер национальной сборной по регби Расси Эразмус назвал состав из 37 игроков на вторую часть Nations Championship в ноябре. В команду впервые вызвали шестерых регбистов без опыта тест-матчей: Якина Ахмеда, Себастьяна де Клерка, Луана Гилиоми, Маркуса Мюллера, Райли Нортона и Эммануэля Тшитуку, сообщает TimesLIVE.

Новички в составе

Все шестеро ранее были задействованы в системе Springboks. Ахмед, Гилиоми, Мюллер и Тшитука представляли сборную ЮАР A в матче против Зимбабве. Бывший капитан молодежной сборной Нортон выходил за Springboks в матчах против Barbarians в начале сезона, а де Клерк в прошлом году участвовал в национальном координационном сборе.

Эразмус заявил, что тренерский штаб уже некоторое время следил за всеми шестью игроками. По его словам, они стабильно выступали за свои франшизы в течение последних двух сезонов, а расширение глубины состава является одним из ключевых принципов команды. Нортон, Гилиоми и Ахмед также входили в молодежные сборные ЮАР, которые выиграли молодежный чемпионат мира. Гилиоми также играл за национальную сборную по регби-7.

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Ноябрьские матчи

В состав также вошли капитан Сия Колиси, Питер-Стеф дю Туа и Дамиан де Алленде. Из-за травм вне команды остались Чеслин Колбе, Эбен Этзебет, Андре Эстергейзен и Хандре Поллард.

Сборная ЮАР сыграет с Италией 7 ноября, с Францией 13 ноября и с Ирландией 21 ноября. Финальный уикенд турнира запланирован в Лондоне на 27–29 ноября. ЮАР возглавляет таблицу команд Южного полушария по разнице очков: у команды 15 очков, столько же, сколько у Новой Зеландии.

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