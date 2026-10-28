Klub Atlanta Dream skrytykował WNBA za wyznaczenie meczu finałowego na porę dzienną w czwartek. Informuje o tym CNBC.

Stanowisko Atlanta Dream

Właściciele Atlanta Dream oświadczyli, że nie wybraliby rozegrania meczu w środku dnia w czwartek i nie zabiegali o taki harmonogram. CNBC zaznaczyło, że spór dotyczący godziny meczu przyciągnął uwagę nie tylko w kobiecej lidze koszykarskiej.

Przedmiotem krytyki była nietypowa godzina rozpoczęcia meczu w dzień powszedni. W materiale CNBC mecz został opisany jako zaplanowany na czwartkowe popołudnie.

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Reakcje spoza ligi

Amerykański raper Flavor Flav zaproponował, aby czwartek uczynić płatnym dniem wolnym, by kibice mogli obejrzeć mecz. Opublikował także żartobliwy list z prośbą do pracodawców o udzielenie pracownikom wolnego tego dnia.

Clinton poparła propozycję w mediach społecznościowych. W swoim wpisie napisała, że popiera to przesłanie.

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