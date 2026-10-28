Inter pokonał Venezię i wrócił na szczyt Serie A — The Guardian

We Włoszech Inter pokonał ostatnią drużynę Serie A, Venezię, 2:0 i zrównał się z Lazio na szczycie tabeli. Obie bramki samobójcze pod koniec spotkania zdobyli zawodnicy gospodarzy Matias Moreno i Redouan Khalal. Informuje o tym The Guardian.

Dwa gole samobójcze pod koniec meczu

Venezia, która przed tym meczem zdobyła w sezonie zaledwie trzy punkty, przez długi czas wyglądała groźniej w ataku i mogła otworzyć wynik. Jednak niebezpieczne dośrodkowania Interu w decydujących minutach doprowadziły do dwóch goli samobójczych w odstępie dwóch minut.

Po zwycięstwie obrońcy tytułu mają 25 punktów i zrównali się z Lazio. W sobotę Inter ma zagrać z Milanem w derbach Mediolanu.

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Milan przegrał z Bologną

W innym meczu Bologna pokonała Milan 4:2 na San Siro, zadając gospodarzom pierwszą porażkę w lidze w tym sezonie. Samuel Mbangula, który zadebiutował w wyjściowym składzie Bologni, skompletował hat-tricka.

Mbangula otworzył wynik w ósmej minucie, ale Milan odpowiedział dubletem Alphadjo Cisse. Pierwszego gola zdobył po błędzie Arthura Theate, a drugiego strzałem z woleja po dośrodkowaniu Fikayo Tomoriego. W drugiej połowie Davide Bartesaghi skierował piłkę do własnej bramki po rzucie wolnym, a Mbangula strzelił jeszcze dwa gole. Bologna odniosła drugie zwycięstwo z rzędu i awansowała na 11. miejsce z 11 punktami.

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