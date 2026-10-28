«Интер» обыграл «Венецию» и вернулся на вершину Серии А — The Guardian

В Италии «Интер» победил последнюю команду Серии А «Венецию» со счетом 2:0 и сравнялся с «Лацио» на вершине турнирной таблицы. Оба мяча в свои ворота в концовке встречи забили футболисты хозяев Матиас Морено и Редуан Халхаль. Об этом сообщает The Guardian.

Два автогола в конце матча

«Венеция», набравшая до игры лишь три очка в сезоне, долгое время выглядела острее в атаке и могла открыть счет. Однако опасные подачи «Интера» в решающие минуты привели к двум автоголам с разницей в две минуты.

После победы действующие чемпионы набрали 25 очков и сравнялись с «Лацио». В субботу «Интер» должен сыграть с «Миланом» в миланском дерби.

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«Милан» уступил «Болонье»

В другом матче «Болонья» обыграла «Милан» на «Сан-Сиро» со счетом 4:2, нанеся хозяевам первое поражение в чемпионате в этом сезоне. Самюэль Мбангула, дебютировавший в стартовом составе «Болоньи», оформил хет-трик.

Мбангула открыл счет на восьмой минуте, но «Милан» ответил дублем Альфаджо Сиссе. Первый гол он забил после ошибки Артура Теате, а второй — ударом с лета после подачи Фикайо Томори. Во втором тайме Давиде Бартезаги отправил мяч в свои ворота после штрафного, а Мбангула забил еще дважды. «Болонья» одержала вторую победу подряд и поднялась на 11-е место с 11 очками.

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