Trener Bayernu Vincent Kompany wypisany ze szpitala — BBC Sport

W Niemczech główny trener Bayernu Vincent Kompany został wypisany ze szpitala po tym, jak źle poczuł się w ośrodku treningowym monachijskiego klubu. Według członka zarządu Bayernu ds. sportowych Maksa Eberla 40-letni belgijski szkoleniowiec czuje się dobrze.

Eberl powiedział niemieckiej stacji ARD, że wypisanie Kompany’ego ze szpitala jest ważną wiadomością dla klubu, podaje BBC Sport.

Przyczyna hospitalizacji

Kompany trafił do szpitala w ubiegły piątek po tym, jak źle poczuł się podczas obserwowania treningu drugiej drużyny klubu. Jako przyczynę incydentu wskazano podrażnienie opon mózgowo-rdzeniowych — zapalenie błony ochronnej wokół mózgu i rdzenia kręgowego.

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W dniach poprzedzających incydent trener źle się czuł z powodu wirusa i opuścił kilka treningów zespołu. Nie wziął też udziału w przedmeczowej konferencji prasowej przed spotkaniem Ligi Mistrzów z Arsenalem, lecz następnego dnia był przy linii bocznej podczas meczu.

Powrót do pracy

Dokładnego terminu powrotu Kompany’ego do pracy jeszcze nie ustalono. Bayern wcześniej oświadczył, że jego rekonwalescencja potrwa tygodnie, a nie dni. Według Eberla trener będzie odpoczywał i przyjmował leki; wyraził on także przekonanie, że Kompany wkrótce wróci do pracy w 100%.

Pod nieobecność Kompany’ego zespołem kieruje angielski asystent Aaron Danks. Pod jego wodzą Bayern pokonał Freiburg 3:1. W sobotę lider Bundesligi zagra z rywalem w walce o tytuł — Borussią Dortmund.

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