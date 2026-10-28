Тренера «Баварии» Венсана Компани выписали из больницы — BBC Sport

В Германии главного тренера «Баварии» Венсана Компани выписали из больницы после того, как ему стало плохо на тренировочной базе мюнхенского клуба. По словам члена правления «Баварии» по спортивным вопросам Макса Эберля, 40-летний бельгийский специалист чувствует себя хорошо.

Эберль сообщил немецкому телеканалу ARD, что выписка Компани из больницы является важной новостью для клуба, передаёт BBC Sport.

Причина госпитализации

Компани доставили в больницу в прошлую пятницу после того, как ему стало плохо во время просмотра тренировки второй команды клуба. Причиной инцидента назвали менингеальное раздражение — воспаление защитной оболочки вокруг головного и спинного мозга.

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В дни перед инцидентом тренер плохо себя чувствовал из-за вируса и пропустил несколько командных тренировок. Он также не участвовал в предматчевой пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Арсенала», но на следующий день находился у бровки во время игры.

Возвращение к работе

Точные сроки возвращения Компани к работе пока не определены. В «Баварии» ранее заявили, что его восстановление займёт недели, а не дни. По словам Эберля, тренер будет отдыхать и принимать лекарства; он также выразил уверенность, что Компани вскоре вернётся к работе на 100%.

В отсутствие Компани командой руководит английский ассистент Аарон Дэнкс. Под его руководством «Бавария» победила «Фрайбург» со счётом 3:1. В субботу лидер Бундеслиги сыграет с конкурентом в борьбе за титул — дортмундской «Боруссией».

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