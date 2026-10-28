Тренера Баварії Венсана Компані виписали з лікарні — BBC Sport

У Німеччині головного тренера «Баварії» Венсана Компані виписали з лікарні після того, як йому стало зле на тренувальній базі мюнхенського клубу. За словами члена правління «Баварії» зі спортивних питань Макса Еберля, 40-річний бельгійський фахівець почувається добре.

Еберль повідомив німецькому телеканалу ARD, що виписка Компані з лікарні є важливою новиною для клубу, передає BBC Sport.

Причина госпіталізації

Компані доправили до лікарні минулої п’ятниці після того, як йому стало зле під час перегляду тренування другої команди клубу. Причиною інциденту назвали менінгеальне подразнення — запалення захисної оболонки навколо головного та спинного мозку.

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У дні перед інцидентом тренер нездужав через вірус і пропустив кілька командних тренувань. Він також не взяв участі у передматчевій пресконференції перед матчем Ліги чемпіонів проти «Арсеналу», але наступного дня був на бровці під час гри.

Повернення до роботи

Точних строків повернення Компані до роботи поки не визначили. У «Баварії» раніше заявили, що його відновлення триватиме тижні, а не дні. За словами Еберля, тренер відпочиватиме та прийматиме ліки; він також висловив упевненість, що Компані незабаром повернеться до роботи на 100%.

За відсутності Компані командою керує англійський асистент Аарон Денкс. Під його керівництвом «Баварія» перемогла «Фрайбург» із рахунком 3:1. У суботу лідер Бундесліги зіграє з конкурентом у боротьбі за титул — дортмундською «Боруссією».

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