Niemiecki tenisista Jan-Lennard Struff pokonał Novaka Djokovicia w drugiej rundzie turnieju ATP 500 Swiss Indoors Basel w Bazylei w Szwajcarii i awansował do ćwierćfinału. Było to pierwsze zwycięstwo Struffa nad Serbem: wcześniej przegrał z Djokoviciem wszystkie osiem bezpośrednich spotkań.

Trzy sety i dwa tie-breaki

Mecz, który odbył się 29 października, trwał prawie trzy godziny. Pierwszy set zakończył się tie-breakiem, w którym silniejszy był Djokovic — 7:4. W drugiej partii, przy wyniku 6:5, Struff wykorzystał break point przy serwisie rywala i wyrównał stan meczu w setach.

W decydującej partii Djokovic miał dwie możliwości przełamania, ale ich nie wykorzystał. O losach seta ponownie zdecydował tie-break, który wygrał Struff.

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Przewaga Niemca przy serwisie

Według Interia Sport Struff zaserwował 27 asów wobec 21 Djokovicia i znacznie przewyższył rywala pod względem liczby winnerów — 66 do 43. W ćwierćfinale Niemiec zagra z Portugalczykiem Nuno Borgesem.

Przed turniejem w Bazylei Djokovic w pierwszym meczu pokonał Ugo Humberta — 4:6, 6:3, 6:4. Wcześniej w październiku Serb przegrał z Hubertem Hurkaczem w Szanghaju 4:6, 3:6. W rankingu ATP Race Djokovic zajmował 11. miejsce, a jego szanse na kwalifikację do ATP Finals publikacja oceniła jako matematyczne.

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