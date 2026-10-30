施特鲁夫在巴塞尔首次击败德约科维奇——Interia Sport

德国网球选手扬-伦纳德·施特鲁夫在瑞士巴塞尔举行的ATP 500瑞士室内赛第二轮中击败诺瓦克·德约科维奇，晋级四分之一决赛。这是施特鲁夫首次战胜这位塞尔维亚选手：此前，他在与德约科维奇的八次交手中全部告负。

三盘比赛和两次抢七

这场于10月29日进行的比赛持续了近三个小时。首盘以抢七结束，德约科维奇以7:4占优。第二盘比分为6:5时，施特鲁夫在对手发球局兑现破发点，将盘分扳平。

在决胜盘中，德约科维奇有两次破发机会，但都未能把握。该盘的胜负再次由抢七决定，施特鲁夫获胜。

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德国选手的发球优势

据Interia Sport报道，施特鲁夫发出27记ACE球，德约科维奇为21记；在制胜分方面，他也明显领先对手，以66比43占优。四分之一决赛中，这位德国选手将对阵葡萄牙选手努诺·博尔热斯。

在巴塞尔赛事之前，德约科维奇在首场比赛中以4:6、6:3、6:4击败雨果·安贝尔。10月早些时候，这位塞尔维亚选手在上海以4:6、3:6负于胡贝特·胡尔卡奇。德约科维奇在ATP Race排名中位列第11位，该媒体将他晋级ATP年终总决赛的机会评估为仅具数学可能性。

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